В ХАМАС объявили о готовности обсудить с ЦАХАЛ освобождение военнопленных

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС объявило о готовности обсудить с ЦАХАЛ условия освобождения попавших в плен израильских солдат, сообщает газета The Jerusalem Post. В публикации отмечается, что инициатива является важным шагом со стороны ХАМАС, так как мировое сообщество интересует в первую очередь освобождение гражданских заложников.

В публикации указывается, что вопрос освобождения военнопленных не обсуждался в ходе переговоров о временном перемирии. В связи с этим передача израильских военных будет осуществляться на иных условиях, чем в случае с гражданскими лицами.

Ранее сообщалось, что ХАМАС освободило россиянина Рона Кривого, захваченного в плен в начале октября при атаке на кибуц Реим. Мужчина работал там звукооператором на фестивале. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, изначально россиянин не значился в списке заложников для обмена. Однако благодаря действиям дипломатов палестинское движение согласилось отпустить мужчину. Она добавила, что российская сторона позитивно оценивает «жест доброй воли» руководства ХАМАС.

Минувшей ночью Израиль освободил четвертую группу палестинских заключенных. По данным СМИ, из тюрьмы Офер, расположенной на Западном берегу к северу от Иерусалима, на свободу выпустили 33 человека, из которых 30 — дети.