В ХАМАС обвинили Израиль в отказе принять тела трех погибших заложников

Фото: Mohammed Ali/XinHua/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило о том, что власти Израиля отказались принять тела трех своих граждан, находившихся в заложниках в Газе и погибших в ходе бомбардировок анклава. В своем Telegram-канале представители движения опубликовали видеообращение одного из пленных израильтян, чьи жена и дети, как утверждается, были убиты во время «атаки израильских боевых самолетов».

[Палестинское] сопротивление предложило передать тела трех погибших [Израилю], но оккупационные власти отказались их принять и продолжают лавировать и торговаться, — говорится в сообщении.

Ранее издание Times of Israel сообщило со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, что Израиль получил от ХАМАС новый список заложников, которых планируется освободить из плена в секторе Газа. Отмечается, что он соответствует условиям соглашения, согласно которому палестинское движение должно освобождать не менее десяти заложников за каждый дополнительный день гуманитарного перемирия.

ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара и Египта достигли соглашения о временном перемирии 22 ноября. Сообщалось, что в рамках договоренностей 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет обменяют на 150 женщин и детей из тюрем Израиля.