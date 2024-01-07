В ХАМАС назвали количество жертв эскалации в Газе и на Западном берегу ХАМАС: число жертв с начала эскалации в Газе превысило 30 тысяч человек

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Жертвами действий израильских военных с момента начала вооруженного конфликта в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали более 30 тысяч палестинцев, заявил член руководства радикальной группировки ХАМАС Усама Хамдан. Кроме того, по его словам, которые приводит ТАСС, по меньшей мере семь тысяч жителей Газы числятся пропавшими без вести.

Число погибших в секторе Газа достигло 29 722, в том числе не менее 10 тысяч детей и семь тысяч женщин, еще 58 166 человек пострадали, — сказал Хамдан в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что число жертв столкновений с военнослужащими Армии обороны Израиля на палестинских территориях Западного берега достигло 321. При этом 111 погибших — дети.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости принять незамедлительные меры по прекращению огня в секторе Газа. По его словам, нельзя наблюдать за происходящим «сложа руки».

Также стало известно, что вице-премьер и министр иностранных дел по делам экспатриантов Иордании Айман ас-Сафади проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава ведомства намерен потребовать от американского чиновника защитить население в секторе Газа от агрессии. Кроме того, министр планирует подтвердить позицию королевства, которое отвергает возможность переселения палестинцев за пределы их земли.