В ХАМАС назвали гарантов перемирия на Ближнем Востоке ХАМАС: Египет, Катар и США — гаранты соблюдения перемирия в секторе Газа

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Египет, Катар и США являются гарантами соблюдения гуманитарного перемирия в секторе Газа, сообщил канал Al Jazeera со ссылкой на заявление члена руководства палестинского движения ХАМАС Басема Наима. Перемирие для обмена заключенных и пленных вступит в силу утром 24 ноября.

Катар, Египет и США выступают в качестве гарантов соблюдения гуманитарного перемирия в секторе Газа, — заявил Наим.

В ХАМАС также проинформировали, что во время гуманитарного перемирия в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с помощью: медикаментами, топливом и провизией. В организации уточнили, что в обмен «на каждого заложника-сиониста будут освобождаться трое палестинских заключенных, включая женщин и детей». В течение четырех дней будут освобождены 50 заложников.

Тем временем в канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что «офицеры связи направили сообщения» семьям израильских пленников, включенных в список, которые будут освобождены завтра. Катар заявил, что 13 женщин и детей будут освобождены на первом этапе соглашения 24 ноября.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мир на Ближнем Востоке невозможен без уничтожения ХАМАС. Об этом политик сказал после встречи с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.