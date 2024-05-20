В Госдуме рассказали, станет ли Иран обвинять Израиль в гибели Раиси Журавлев: Иран не будет публично обвинять Израиль в причастности к гибели Раиси

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тегеран, даже обладая доказательствами причастности Израиля к гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, не станет объявлять об этом публично, заявил депутат Алексей Журавлев для NEWS.ru. По его словам, власти Исламской Республики продолжат придерживаться версии с крушением вертолета из-за погодных условий.

Тель-Авив и так провоцирует большую войну, а не начать ее после убийства президента для Ирана означало бы потерять лицо. И все могло бы превратиться в ядерный конфликт и третью мировую, — обратил внимание политик.

Поэтому, если есть факты, которые говорят о том, что все спланировал и осуществил МОССАД, Корпус стражей Исламской революции обязательно ответит, допустил Журавлев. Однако КСИР сделает это в другой плоскости и спустя какое-то время, чтобы эти события никто не мог связать между собой, констатировал депутат.

Ранее агентство Reuters писало со ссылкой на неназванное должностное лицо, что Израиль не причастен к гибели президента Ирана. Официальных комментариев из Иерусалима на этот счет не поступало.

Вице-спикер кнессета Евгений Сова также заявил, что в Израиле нет места для злорадства из-за трагической гибели Раиси, но «лить слезы» из-за произошедшего никто не станет. По его словам, режим аятолл останется враждебным по отношению к Тель-Авиву независимо от того, кто будет назначен президентом.