https://static.news.ru/photo/dfa1e002-5ae6-11ea-868d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для России неприемлемо оставлять сирийские войска один на один с армией Турции. Кризис в идлибской зоне рискует перерасти в войну между двумя ближневосточными государствами.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал российской армии не вмешиваться в его противостояние с правительственными войсками Сирии. Он заявил, что турки заняли Идлиб «по приглашению сирийского народа» и не отступят.

Заявление абсолютно неприемлемое ни с какой точки зрения... Возникает вопрос, кто и на каком основании на территории Сирии находится. Российские представители работают там в соответствии с просьбой, официально сформулированной законным правительством. <...> Полномочия [турков. — NEWS.ru,] не подкреплены никакими решениями ООН. И это фактически заявка на то, чтобы самопроизвольно диктовать свою волю соседним государствам, — отметил Новиков.

По мнению депутата, нельзя разделять интересы сирийского народа и президента Башара Асада, которого сирийцы выбрали президентом. Он призвал не дать Турции «монополии в сирийских делах».

Как писал NEWS.ru, Турция, по словам Эрдогана готова к «применению всей боевой мощи» в случае проведения в сирийском Идлибе военной операции.