В ГД допустили дестабилизацию на Ближнем Востоке после гибели Раиси Депутат Чепа: гибель Раиси может привести к дестабилизации на Ближнем Востоке

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что сейчас правление в стране уже принял временно исполняющий обязанности главы государства.

Я очень верю, что иранский народ найдет в себе силы в ближайшее время. Сейчас временно исполняющий обязанности уже принял бразды правления. Нужно будет провести назначения, выборы в ближайшее время, — уточнил Чепа.

Парламентарий также высказал слова поддержки и сочувствия для всего Ирана. Он также напомнил, что Раиси был другом для России и прилагал много усилий для укрепления государственных отношений между странами, а также бизнес-сферой.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев ранее предположил, что представители западных стран попробуют переложить вину за смерть Раиси на Азербайджан. Обострение отношений между странами может воспрепятствовать созданию коридора «Север — Юг».

Президент Ирана погиб 19 мая во время перелета на вертолете. Обгоревшее воздушное судно впоследствии было обнаружено в 30 км от поселка Тавал.