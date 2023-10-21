В Газу пришла гумпомощь: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Утром 21 октября на границе Египта с сектором Газа открылся КПП «Рафах» для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава, в сектор въехали 20 грузовиков. По информации египетского гуманитарного движения Красного Полумесяца, в Газу доставили продукты питания и медикаменты.

Также отмечалось, что иностранные граждане в Газе смогут покинуть анклав через этот пропускной пункт в ближайшее время. Позднее стало известно, что после проезда грузовиков с гумпомощью КПП закрыли.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта на утро 21 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Каир собрал страны и организации для обсуждения Палестины

21 октября в египетской административной столице Новом Каире прошел саммит мира по палестино-израильскому конфликту при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций.

Первым с речью выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В своем выступлении он подчеркнул необходимость обеспечения международной защиты палестинского народа, а также выразил удивление молчанием разных стран по поводу «коллективного наказания» людей в секторе Газа. Кроме того, египетский лидер снова заявил об опасности перемещения местного населения анклава на Синайский полуостров. По его мнению, это может положить конец вопросу создания палестинского государства.

Фото: Egyptian President Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Абдель Фаттах ас-Сиси

На саммите также выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил о необходимости создания независимой Палестины, поскольку это станет основной для подлинного мира и стабильности в секторе Газа. Генсек добавил, что атака ХАМАС на Израиль не является оправданием для «коллективного наказания».

Палестинский лидер Махмуд Аббас во время каирского саммита мира потребовал у мирового сообщества повлиять на ЦАХАЛ и остановить агрессию Израиля. По словам политика, также нужно незамедлительно открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа.

Аббас обратился к ООН и предложил организации взять на себя ответственность за защиту народа Палестины. Политик выразил мнение, что достижение мира в сложившейся ситуации будет возможно только при создании двух независимых государств в границах 1967 года, включая Палестину.

Иорданский король Абдалла II в свою очередь, обвинил Израиль в усложнении процесса создания двух государств за счет ускорения поселенческой деятельности и назвал принудительное перемещение палестинцев кпасной линией.

В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о полной солидарности ее страны с Израилем в борьбе с ХАМАС, а также призвала оказать поддержку мирному населению сектора Газа.

Каковы планы ЦАХАЛ по наземной операции в Газе

Спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри заявил РИА Новости, что наземная операция в секторе Газа будет продолжаться без установленного графика до достижения всех ее целей. Он отметил, что она в первую очередь направлена на уничтожение военно-политической системы ХАМАС, а также на ликвидацию ее командиров и боевиков, участвовавших в атаках на Израиль 7 октября. По словам спикера ЦАХАЛ, военные готовы к проведению операции.

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press Солдаты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Адри также отметил, что Израиль может освободить похищенных ХАМАС заложников военным путем. Тем временем другой представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что число людей, попавших в плен, возросло до 210 человек. Он добавил, что эта цифра еще не окончательная и может увеличиться.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что после наземной операции США и Израиль при поддержке ООН и арабских стран могут создать в секторе Газа временное правительство, обсуждение этого вопроса уже начали. При этом отмечается, что существование нового органа управления будет зависеть от хода операции, а также от сговорчивости арабских государств.

Противостояние ЦАХАЛ и «Хезболлы»

Днем 21 октября в ЦАХАЛ сообщили об обстреле в районе горы Хар-Дов со стороны Ливана. ВС Израиля определила группу радикалов, пустившую снаряды, и нанесла по ней авиаудар. Помимо этого, солдаты ЦАХАЛ обстреляли один из наблюдательных постов «Хезболлы» в Ливане, а также предотвратили ракетный обстрел по северу страны и нанесли удар по «террористической ячейке» с помощью беспилотника.

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант при посещении северной границы страны заявил, что «Хезболла» приняло решение вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, теперь Армия обороны (ЦАХАЛ) заставляет группировку платить высокую цену.

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