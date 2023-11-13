В Газе заявили об ударе Израиля по родильному отделению больницы «Аш-Шифа» Правительство Газы заявило об ударе Израиля по больнице «Аш-Шифа»

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля нанесла удар по родильному отделению больницы «Аш-Шифа», расположенной на севере сектора Газа, сообщает пресс-служба правительства анклава в соцсети. По ее данным, погибли два недоношенных ребенка.

Отмечается, что причинен ущерб больничному комплексу, в котором разрушена часть отделения интенсивной терапии. Под обстрел также попали последний этаж хирургического корпуса, кардиологическое отделение и родильный дом. Повреждена одна из кислородных линий больницы.

В медицинском комплексе «Аш-Шифа» мы потеряли двух недоношенных детей, потеряли пациента, находившегося на интенсивной терапии, а также пятерых раненых, жизни которых медицинские бригады не смогли спасти из-за закрытия операционных, — рассказали в правительстве сектора Газа.

Ранее больница «Аль-Кудс» на севере сектора Газа прекратила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца. 11 ноября также из-за отсутствия топлива врачи приостановили операции в больнице «Аш-Шифа», которая является крупнейшей в секторе Газа. В Министерстве здравоохранения анклава тогда заявили, что в стационаре скончался один новорожденный, который находился в инкубаторе.