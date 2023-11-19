В Газе выросло число погибших сотрудников Ближневосточного агентства ООН Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР достигло 104

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших в секторе Газа сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) выросло до 104, сообщается на сайте организации. По ее данным, это самое большое в истории ООН число работников гуманитарной организации, погибших в ходе вооруженного конфликта.

Всего с начала войны были убиты 104 сотрудника [Ближневосточного агентства ООН], — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с начала эскалации конфликта 7 октября БАПОР лишилось 88 сотрудников. Это являлось антирекордом за всю историю наблюдения международной организации за военными конфликтами.

Также стало известно о более чем 100 нападениях на медицинские учреждения, а 2,2 млн палестинцев лишены еды, воды, медикаментов, электричества и топлива. Представители стран в ООН потребовали немедленно прекратить нарушения международных гуманитарных правил при ведении военных действий.

До этого посол Израиля в США Майкл Герцог заявлял, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться, пока движение ХАМАС не лишится возможности осуществлять вылазки. В анклаве, согласно его мнению, находится один из крупнейших террористических комплексов, где базируются десятки тысяч ракет, а протяженность тоннелей под территорией превышает 500 километров.