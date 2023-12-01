В Газе возобновились бои: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Боевые действия между ЦАХАЛ и ХАМАС возобновились после гуманитарного перемирия

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Утром 1 декабря газета Haaretz сообщила, что в зоне палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке возобновились боевые действия. Пресс-служба правительства сектора Газа обвинила американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в поощрении продолжения конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.

Позднее палестинская группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявила об обстреле израильских городов 1 декабря. Удары были нанесены в ответ на нападения израильских военных на жителей палестинского анклава, заявили в группировке.

Агентство Reuters сообщило, что пропуск помощи для жителей сектора Газа через КПП «Рафах» был прекращен. Тем временем телеканал Al Jazeera отметил, что число жертв после прекращения перемирия в анклаве достигло 66, десятки людей пострадали.

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило о гибели своего сотрудника в секторе Газа. По информации СМИ, оператор был убит в результате израильского авиаудара. Родственник журналиста заявил, что в момент атаки сотрудник Anadolu находился в квартале Эд-Дурдж на юге палестинского анклава. Вместе с оператором погибли его родственники, в том числе родной брат.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 1 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ХАМАС и Израиль продолжают переговоры по новому перемирию

1 декабря МИД Катара сообщил в Twitter (X), что палестинское движение ХАМАС и Израиль продолжают переговоры для возобновления гуманитарного перемирия в зоне конфликта. По информации ведомства, Доха вместе с партнерами обязалась сделать все возможное для прекращения огня. В то же время Министерство иностранных дел Катара отметило, что начало боевых действий в Газе после паузы осложняет посредничество между сторонами конфликта.

В то же время член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил Al Jazeera, что движение стремится к прекращению огня в секторе Газа даже после возобновления обстрелов. Он подчеркнул, что члены ХАМАС открыты к любым инициативам для предотвращения дальнейшей агрессии со стороны Тель-Авива.

Другой член политбюро движения Халиль аль-Хайя сообщил телеканалу, что власти Израиля отвергли несколько предложений, связанных с заключением нового перемирия и освобождением заложников. По его словам, Тель-Авив также отказался принять тела своих пленных граждан, которые погибли во время обстрелов Газы.

В свою очередь израильская радиостанция Kan сообщила со ссылкой на источник, что бои в Газе продлятся несколько дней, пока ХАМАС не объявит о готовности освободить оставшихся заложников. Возобновление обстрелов, по информации Kan, не станет помехой для переговоров между Израилем и ХАМАС.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Гутерриш сожалеет в связи с возобновлением боев в секторе Газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении гуманитарной паузы в секторе Газа было бы целесообразным. Он добавил, что следовало бы учесть масштабы гуманитарной катастрофы в анклаве.

Представитель Кремля отметил, что, несмотря на возобновление боевых действий, работа по эвакуации российских граждан из сектора Газа будет продолжаться. Песков заявил, что Москва продолжит контакты со всеми сторонами, чтобы освободить остающихся в анклаве россиян.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил в Twitter (X) сожаление по поводу возобновления боев в секторе Газа, но выразил надежду, что стороны конфликта смогут договориться о новой гуманитарной паузе. В то же время генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини сообщил агентству AFP, что начало боев в секторе Газа 1 декабря вернуло жителей анклава в «кошмарное состояние», в котором они пребывали до начала перемирия.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил в Twitter (X), что необходимо немедленно прекратить военные действия в секторе Газа, пока не стало поздно. Он считает, что в таких условиях освободить заложников нельзя. Глава МИД призвал к перемирию на постоянной основе и доставке гуманитарной помощи для жителей анклава.

Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Антониу Гуттериш

Жертв среди россиян в палестинском анклаве нет

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что жертв среди россиян в секторе Газа в настоящее время нет. По ее словам, около 200 граждан РФ ожидают эвакуации из палестинского анклава.

Представитель МВД РФ Ирина Волк отметила, что ведомство оказало информационно-консультационную поддержку, а также помогло с оформлением документов более 600 граждан России, эвакуированных из сектора Газа. Она добавила, что сотрудники Главного управления по вопросам миграции МВД круглосуточно дежурят в аэропорту Домодедово, где разъясняют прибывшим из палестинского анклава россиянам возможности получения внутрироссийских и заграничных паспортов.

Операция Армии обороны Израиля может продлиться год

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что операция Армии обороны Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше. По данным газеты, наиболее интенсивная фаза боевых действий может наступить в начале 2024 года. Кроме того, израильские военные, дислоцированные на севере палестинского анклава, неизбежно пробьются на юг сектора, пишет FT.

По данным Wall Street Journal, в МОССАД готовятся ликвидировать лидеров ХАМАС в других странах после окончания войны в секторе Газа. Спецслужбы Израиля будут выслеживать руководителей движения в Турции, Ливане и Катаре, отмечает WSJ.

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