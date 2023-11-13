В Газе сообщили о медицинском кризисе из-за ударов Израиля Правительство Газы: в анклаве прекратили работу 22 больницы

Фото: IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

По меньшей мере 22 больницы прекратили работу в секторе Газа после ударов Израиля, сообщила пресс-служба правительства анклава на странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там также заявляется о том, что израильские военные обстреляли 53 автомобиля скорой помощи.

В связи с тем, что оккупационная [израильская] армия наносит удары <...> по больницам и угрожает медицинским бригадам, в результате израильской агрессии 22 больницы и 49 медицинских центров вышли из строя, — утверждается в заявлении.

По информации представителя Палестинского общества Красного Полумесяца Нибаля Фарсаха, всего в секторе Газа расположены 35 больниц. 8 ноября министр здравоохранения анклава Мэй Кайле сообщила, что на юге Газы все больницы продолжают функционировать.

Ранее сотрудники Всемирной организации здравоохранения зафиксировали в Газе 137 нападений на медицинские объекты. Международная организация отметила, что более половины больниц в секторе Газа закрыли. Те, которые по-прежнему функционируют, испытывают огромную нагрузку и могут заниматься лишь очень ограниченной неотложной помощью, спасательными операциями и услугами интенсивной терапии.

Палестинское общество Красного Полумесяца заявляло, что больница «Аль-Кудс» на севере сектора Газа прекратила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии. 11 ноября также из-за отсутствия топлива врачи приостановили операции в больнице «Аш-Шифа», которая является крупнейшей в анклаве. В Министерстве здравоохранения Газы тогда сообщили, что в стационаре скончался один новорожденный, который находился в инкубаторе.