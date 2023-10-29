В Газе разграбили склады БАПОР с гумпомощью БАПОР: тысячи человек похитили со складов агентства муку и предметы гигиены

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Распределительные центры и склады Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись разграблению, сообщается на сайте агентства. По его данным, были похищены продукты и предметы первой необходимости.

Тысячи человек ворвались в несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа, забрав пшеничную муку и другие предметы первой необходимости, такие как гигиенические принадлежности, — говорится в сообщении.

Директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт назвал произошедшее «тревожным признаком того, что гражданский порядок начинает разрушаться после трех недель войны и жесткой осады Газы». По его словам, люди напуганы и находятся в отчаянии, поскольку чувствуют себя отрезанными от родных и от всего мира.

Уайт добавил, что потребности общин «огромны, хотя бы для элементарного выживания». При этом гуманитарная помощь, поступающая из Египта, «скудна и непоследовательна».

Ранее в офисе БАПОР сообщили о краже топлива и медицинского оборудования. По данным агентства, похищенное было вывезено на грузовых автомобиля, принадлежащих Минздраву администрации сектора Газы. В БАПОР подчеркнули, что ресурсы, хранящиеся в офисе, должны быть использованы исключительно в гуманитарных целях.