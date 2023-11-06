В Газе получили помощь с неба ВВС Иордании сбросили палестинцам в Газе партию медицинской помощи на парашютах

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Иордании Абдалла II

Самолеты иорданских ВВС сбросили на парашютах партию медицинской помощи для палестинцев в секторе Газа, сообщил в Twitter (X) король Иордании Абдалла II. Медикаменты предназначаются для иорданского полевого госпиталя, работающего в анклаве круглосуточно.

Наши летчики сумели сбросить груз с медикаментами для иорданского полевого госпиталя, который продолжает круглосуточную работу в Газе. Наш долг — помогать раненым и пострадавшим людям, — отметил Абдалла II.

Король пообещал, что Амман «останется самым близким сторонником палестинских братьев». До этого монарх назвал позором для человечества обстрел Израилем больницы «Аль-Ахли» в Газе. Жестокая расправа над беззащитным населением и военные преступления, по его мнению, должны срочно прекратиться.

Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле потребовала от международного сообщества принять меры, позволяющие ввезти медикаменты и топливо для больниц сектора Газа. По ее словам, Израиль продолжает наносить удары по медицинским учреждениям анклава, а обвинения его властей в том, что больницы используются радикалами для их целей, являются «попытками придумать оправдания бомбардировок».