В Газе погибли жители: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля открыла огонь по рынку Нусейрат, расположенному в центре сектора Газа, сообщило МВД Палестины. По информации ведомства, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 21 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне палестино-израильского конфликта

В результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам сектора Газа во второй половине дня 21 октября погибли 29 палестинцев, среди них есть женщины и дети, сообщило WAFA. По данным агентства, в районе Телль-эс-Султан к западу от Рафаха жертвами стали 11 человек, проживавших в доме, в который попала ракета.

Еще восемь человек погибли в результате удара по кафе на рыночной площади в лагере беженцев Нусейрат. Кроме того, 10 тел извлекли из-под обломков двух разрушенных при бомбардировках домов в квартале Хай-Зейтун на востоке города Газа.

Израильские военные нанесли превентивный удар по подземному объекту под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба. По ее данным, объект использовался сторонниками палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые намеревались совершить атаку.

ЦАХАЛ также сообщила, что нанесла превентивный удар по вооруженной группе, охарактеризованной как ячейка террористов, у границы с Ливаном. Атака была нанесена по людям, пытавшимся запустить противотанковые ракеты по Израилю, отметили в оборонном ведомстве.

Какие последствия удара по православному храму в Газе

По меньшей мере 18 человек, в том числе девять детей, погибли в результате удара по территории греческого православного храма святого Порфирия в Газе, говорится в совместном заявлении церквей Иерусалима. Храм оказался разрушен в ходе обстрелов в ночь на 20 октября.

Что ХАМАС будет делать с заложниками

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, заявила о намерении освободить 22 октября еще двух женщин, взятых в заложники при нападении на Израиль. По словам представителя группировки Абу Убайды, будут применены те же процедуры, что и при освобождении 20 октября двух американских заложниц. Детали он не уточнил.

Что планирует Израиль

Израиль планирует увеличить количество ударов по сектору Газа, сообщил официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари. Он призвал местных жителей эвакуироваться из опасных районов в южной части анклава.

Хагари отметил, что в настоящее время государство сосредоточено на боевых действиях в секторе Газа, но при этом готово к любому развитию событий на всем Ближнем Востоке. Таким образом он ответил на вопрос о ситуации на северной границе страны, где со стороны Ливана обстрелы Израиля ведут сторонники шиитской организации «Хезболла».

Что содержится в резолюции США по Ближнему Востоку

США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации. По данным агентства, в документе не содержится призыва к прекращению огня. В американском проекте резолюции есть пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.

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