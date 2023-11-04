В Газе погибли пациенты: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Красный Полумесяц сообщил о гибели пациентов при обстреле ВВС Израиля в Газе

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило о 15 погибших в результате удара израильской авиации по колонне машин скорой помощи у центральной больницы «Аль-Шифа». Также ранения получили более 60 гражданских, находившихся у входа в медицинское учреждение.

При обстреле колонны из пяти машин скорой помощи получили ранения и два сотрудника PRCS — врач и водитель. В организации указали на то, что, начиная с 7 октября, в Газе при исполнении своих гуманитарных обязанностей погибли четыре медика Красного Полумесяца и более 20 получили ранения. Уничтожены восемь машин скорой помощи.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 3 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Сколько человек погибло при ударе по приюту для беженцев в секторе Газа

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что десятки человек стали жертвами удара вечером 3 ноября по приюту для беженцев в секторе Газа. По его данным, атаки осуществлялись со стороны Израиля, авиация разбомбила школу Усамы бен Заида, в которой проживали тысячи перемещенных лиц в районе Аль-Сафтави на севере анклава.

Как ЦАХАЛ атаковала вооруженную группу на границе с Ливаном

Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли новый удар по вооруженной группе, угрожавшей стране в районе границы с Ливаном, сообщили в армейской пресс-службе. Там отметили, что радикалы пытались осуществить пуск ракет по израильской территории.

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сможет ли Израиль полностью искоренить ХАМАС

Израиль возьмет под контроль сектор Газа, однако у него не хватит времени, чтобы искоренить все силы ХАМАС, предположили авторы газеты The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного израильского военного чиновника. В качестве причины относительной неудачи заявленных целей журналисты называют мировое общественное мнение.

Как США отреагировали на авиаудар по лагерю беженцев Джабалия

Власти США потребовали от армии Израиля объяснений в связи с авиаударом по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщила газета Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников. Обсуждаемый инцидент произошел 31 октября. Представители американской администрации также призвали руководство Израиля осуществлять более «точный выбор целей», дабы избежать нанесения ущерба мирным жителям, отмечает издание.

Кого ХАМАС считает виновным в массовых убийствах в Газе

ХАМАС считает власти США, в том числе президента Джо Байдена, полностью ответственными за массовые убийства, совершаемые израильской армией в секторе Газа, заявил представитель палестинского движения. По его словам, убийства стали возможными после того, как Вашингтон дал Тель-Авиву зеленый свет «на продолжение геноцидной войны».

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