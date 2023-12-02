В Газе погиб россиянин: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу При ударе ЦАХАЛ в Газе погиб палестинский врач с гражданством РФ Маджед Хассуна

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестинский врач с российским гражданством Маджед Хассуна погиб в Газе в результате удара армии обороны Израиля 1 декабря, заявил двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна. По его словам, снаряд попал по дому отца врача в районе Шеджаия. Гражданин РФ работал в больнице «Камал Адван» на севере анклава.

Кроме того, представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) сообщило, что из-за усложнения обстановки в секторе Газа возобновляется эвакуация россиян и членов их семей из анклава.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 1 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Свыше 800 тысяч человек лишены доступа к еде и лекарствам в секторе Газа

Представитель Министерства здравоохранения сектора Газа заявил Al Jazeera, что на севере палестинского анклава более 800 тысяч человек лишены доступа к еде и лекарствам. По его словам, Израиль препятствовал поступлению помощи и топлива в больницы во время перемирия.

Он также отметил, что число погибших на территории сектора Газа с начала эскалации конфликта 7 октября достигло 15 207 человек, пострадали 40 652. Министр добавил, что большинство погибших — женщины и дети. При этом среди жертв израильских ударов 280 человек — медицинские работники.

Израиль прекратил участие в переговорах в Катаре по заложникам

Глава израильской разведки МОССАД Давид Барнеа по поручению премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отозвал свою делегацию из Катара из-за «тупика в переговорах» по освобождению заложников ХАМАС. По словам чиновника, палестинское движение не выполнило свою часть соглашения, по которой нужно было отпустить израильских женщин и детей в соответствии с утвержденным списком.

Тем временем, Министерство иностранных дел России сообщило, что спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари провели встречу в Москве и обсудили важность осуществления договоренностей по обмену пленными между сторонами конфликта.

Фото: Ahmed Ibrahim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция не признает ХАМАС террористической организацией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что порядка трех тысяч адвокатов, в том числе турецких, обратились с исками в Международный уголовный суд в связи с действиями Израиля в секторе Газа. По его словам, Анкара надеется, что «авторы геноцида» в палестинском анклаве понесут справедливое наказание. Президент республики добавил, что будет следить за развитием этой ситуации лично.

Турецкий лидер также отметил, что тотальная ликвидация палестинской группировки ХАМАС является нереалистичным сценарием для Израиля. Тель-Авив должен пересмотреть планы и сделать выбор в пользу создания двух независимых государств. Глава республики считает, что в этом случае «проблемы сектора Газа и взаимные угрозы исчезнут сами собой». Вместе с тем турецкий президент отказался признавать ХАМАС террористической организацией. Он заявил, что никогда не пойдет на подобный шаг.

Эрдоган сообщил, что главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) готовы начать работу над дорожной картой по урегулированию ситуации в секторе Газа. Он заявил, что на следующей неделе состоится встреча делегации стран ОИС с представителями США.

Газета Times of Israel сообщила, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн предложил Эрдогану принять в своей стране уцелевших после войны членов ХАМАС. Глава МИД еврейского государства отметил, что палестинский анклав будет освобожден от группировки ради безопасности региона.

Макрон призвал Нетаньяху уточнить цели военной операции в секторе Газа

Франция хочет, чтобы Израиль конкретизировал цели своей военной операции в секторе Газа, заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае. По его словам, Тель-Авив должен огласить и другие задачи, помимо «уничтожения ХАМАС». В противном случае конфликт может затянуться на долгие годы, считает глава государства.

Наряду с этим, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в Twitter (X), что Израиль должен соблюдать международное право при самообороне, поскольку много гражданских лиц продолжает гибнуть в секторе Газа.

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