В Газе погиб палестинский врач с российским гражданством В Газе погиб палестинский врач с гражданством РФ Маджед Хассуна

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестинский врач с российским гражданством Маджед Хассуна погиб в Газе после удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 1 декабря, заявил РИА Новости двоюродный брат погибшего Мохаммед Хассуна. По его словам, снаряд попал по дому отца врача в районе Шеджаия. Гражданин РФ работал в больнице «Камал Адван» на севере анклава.

Мой кузен Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газа, — сказал Мохаммед Хассуна.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ штурмует города и деревни на Западном берегу реки Иордан. По его данным, израильские военнослужащие начали наступление на такие населенные пункты, как Хеврон, Калькилия и деревни к югу от Наблуса.

Утром 1 декабря стало известно, что в зоне конфликта возобновились боевые действия. В Газе ответственность за это возложили на президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, которые поощряли продолжение конфликта при нарушении международного права и правил ведения войны.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что повторная оккупация сектора Газа израильской армией станет неправильным поступком. Он добавил, что в настоящее время активно ведутся обсуждения по поводу судьбы анклава после окончания войны.