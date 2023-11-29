В Газе освободят двух израильтянок с российским гражданством I24: в секторе Газа ХАМАС освободит двух израильтянок с паспортом РФ

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Две израильтянки с российским гражданством будут освобождены в секторе Газа, передает израильский телеканал i24 в социальной сети Twitter (Х) со ссылкой на замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Мусы Абу Марзука. Он сообщил, что их отпустят в дополнение к 10 израильских пленным, освобождение которых уже было согласовано.

Как сообщается, сегодня в дополнение к оговоренным 10 израильским заложникам будут освобождены две израильтянки с российским гражданством, — говорится в сообщении телеканала.

Ранее сегодня, 29 ноября, Марзук сообщил, что сторонники палестинского радикального движения ХАМАС планируют освободить нескольких граждан России. Он добавил, что это произойдет вне рамок сделки о перемирии, в знак признательности президенту РФ Владимиру Путину. До этого пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаил Хании Тахер ан-Нуну, говоря об освобождении россиянина, подчеркнул, что это решение было принято в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания позиции Москвы по поддержке движения.

26 ноября сообщалось, что ХАМАС освободило третью группу израильских заложников в секторе Газа, включая четырех женщин и девять детей. Среди освобожденных есть человек с гражданством США, один с гражданством ЮАР и двое с гражданством Венгрии.