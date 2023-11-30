В Газе освободили девочку, за которую бился российский МИД Гали Таращански прибыла из Газы в Израиль, ее освобождения добивался МИД РФ

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Тринадцатилетняя Гали Таращански, чей отец является россиянином, в составе шестой группы заложников освобождена в секторе Газа и прибыла на территорию Израиля, сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Ранее российский МИД заявлял, что добивается освобождения девочки, контактируя с палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Израильское правительство обнимает 14 граждан, 10 из которых — наши граждане и 4 — иностранные граждане, вернувшихся сегодня на территорию Израиля. Их семьи извещены уполномоченными официальными лицами о том, что они вернулись в Израиль, — говорится в сообщении.

Там также отмечено, что правительство Израиля привержено возвращению всех похищенных и пропавших без вести лиц. К сообщению приложен список, в котором Таращански значится под номером один. Кроме того, в канцелярии Нетаньяху напомнили, что 29 ноября ХАМАС освободил 73-летнюю Ирину Татти и ее дочь, 50-летнюю Елену Труфанову. Они были отпущены вне рамок сделки по освобождению израильских заложников. В правительстве Израиля пообещали, что женщин и их семьи будут сопровождать «со всеми силами безопасности».

До этого в МИД РФ заявили, что ХАМАС 29 ноября освободит 13-летнюю Галю Таращански, дочь российского гражданина. По словам посла еврейского государства в РФ Александра Бена Цви, в заложниках у ХАМАС оставалось по меньшей мере семь россиян.

Ранее о том, что уроженка Ростова-на-Дону Ирина Татти находится в заложниках у ХАМАС, сообщил председатель региональной еврейской общины Михаил Потапов. Татти переехала в Израиль четыре года назад, потому что там жила ее дочь. Несмотря на переезд, она поддерживала связь с общиной и своими друзьями. По словам Потапова, женщина попала в плен 7 октября. Вместе с ней были похищены ее дочь Елена Труфанова, внук Александр и его невеста Сапир Коэн. Муж Елены Виталий Труфанов был убит во время нападения ХАМАС.