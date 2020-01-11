Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил важность заявления Ирана о причинах крушения Boeing 737 и сказал, что Тегеран должен сделать выводы.
Важно, что Иран прояснил ситуацию. Теперь в расследовании этой ужасной катастрофы Тегеран должен сделать правильные выводы с тем, чтобы подобное больше не повторилось, — отметил Маас.
11 января, в субботу, Вооружённые силы Ирана заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия виновна в уничтожении украинского Boeing над Тегераном. С таким заявлением выступил бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
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