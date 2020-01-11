https://static.news.ru/photo/61ca55a0-3477-11ea-954d-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил важность заявления Ирана о причинах крушения Boeing 737 и сказал, что Тегеран должен сделать выводы.

Важно, что Иран прояснил ситуацию. Теперь в расследовании этой ужасной катастрофы Тегеран должен сделать правильные выводы с тем, чтобы подобное больше не повторилось, — отметил Маас.

11 января, в субботу, Вооружённые силы Ирана заявили, что украинский лайнер сбили случайно, он пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент Ирана сказал, что глубоко сожалеет об этой страшной трагедии, и принёс соболезнования родственникам жертв катастрофы.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия виновна в уничтожении украинского Boeing над Тегераном. С таким заявлением выступил бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.