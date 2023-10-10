В ЕС призвали разблокировать Газу Боррель: главы МИД стран Евросоюза призвали открыть гумкоридоры в секторе Газа

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Сектор Газа

Министры иностранных дел стран Евросоюза выступили против блокады сектора Газа и призвали открыть гуманитарные коридоры, заявил по итогам прошедшей в Омане встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Вместе с тем участники встречи призвали открыть гуманитарные коридоры для всех тех, кто желает покинуть Газу, передает РИА Новости.

Главы МИД <...> повторили необходимость прекратить насилие, освободить заложников, но также выступили против блокады, отключения электричества, [прекращения] доступа к питьевой воде и пище, поддержали необходимость открыть гуманитарный доступ и позволить тем, кто желает, выехать из Газы, — сказал Боррель.

Европейский политик добавил, что министры ЕС почти единогласно поддержали продолжение сотрудничества с палестинской администрацией, а также продолжение финансовой поддержки.

Правительство Израиля 8 октября объявило о переходе в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов и призвал жителей палестинского анклава немедленно эвакуироваться.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в свою очередь заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.