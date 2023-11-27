В Египте заявили, что Израиль и ХАМАС близки к продлению перемирия Власти Египта: Израиль и ХАМАС близки к продлению перемирия и обмену заложниками

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

В Египте заявили, что Израиль и ХАМАС близки к заключению новой сделки по продлению перемирия на два дня, передает портал Al-Youm As-Sabia со ссылкой на главу государственной информационной службы Арабской Республики Дию Рашвана. Очередная договоренность предполагает «обмен 20 израильских заложников на 60 палестинцев», заключенных в тюрьмах Израиля.

Продление перемирия подразумевает освобождение ежедневно 10 заложников в Газе из числа женщин и детей в обмен на 30 палестинских заключенных в израильских тюрьмах, — сказал Рашван.

В понедельник, 27 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о возможности продления перемирия с движением ХАМАС. Израильский лидер отметил важность дальнейшего обмена заложниками. В то же время Нетаньяху отметил, что после окончания текущего соглашения о прекращении огня израильская армия намерена продолжить достижение своих целей по устранению угрозы со стороны ХАМАС.

Кроме того, 25 ноября представитель ЦАХАЛ Рафаэль Рафовиц допустил продление перемирия с ХАМАС. По его словам, такая возможность существует, если прекращение огня необходимо также для освобождения заложников.