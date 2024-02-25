В Египте затонул паром, погибли восемь человек

Восемь человек погибли на затонувшем пароме к северу от Каира, еще шесть человек спасены, сообщил телеканал Sada El Balad. По данным телеканала, паром был небольших размеров, причиной затопления могла стать перегрузка судна.

Стало известно, что судно перевозило 14 рабочих, восемь их них погибли. Жители и спасатели достали из воды шесть человек, - говорится в сообщении телеканала.

По информации телеканала, инцидент произошел в районе Муншаат эль-Канатер в провинции Гиза, на пароме находились рабочие строительной компании.Отмечается, что паром вез рабочих на строительный объект, расположенный неподалеку от места инцидента.