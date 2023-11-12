В Египте с эвакуированными из Газы россиянами работают медики Минздрава РФ

Фото: minzdrav.gov.ru

В Федеральном центре медицины катастроф при Минздраве заявили, что их специалисты готовы оказывать помощь россиянам, эвакуируемым из сектора Газа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова. Представители российской медслужбы работают на территории Египта, через границу которого проходят эвакуированные граждане.

В мероприятиях по эвакуации российских граждан из сектора Газа принимает участие группа специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и федеральных медицинских организаций министерства. Они работают на территории Египта. Это медицинские работники целого ряда специальностей, готовые оказывать необходимую медицинскую помощь, — сказал он.

Ранее в МЧС сообщили о начале эвакуации россиян из сектора Газа. Пункт пропуска на границе с Египтом пересекают граждане РФ, пожелавшие покинуть зону палестино-израильского конфликта. Специалисты оказывают им на месте медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечивают людей питанием и водой. Уточнялось, что более 60 россиян уже пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах».