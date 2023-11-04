В Египте рассказали о единой позиции арабских стран по Газе МИД Египта: Блинкену представят единую позицию арабских стран по Газе в Аммане

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Сектор Газа

Арабские страны представят госсекретарю США Энтони Блинкену единую позицию по ситуации вокруг палестино-израильского конфликта на встрече в иорданской столице Аммане, заявил на своей странице в Twitter (X) официальный представитель египетского внешнеполитического ведомства Ахмед Абу Зейд. В ней примут участие министры иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, а также секретарь исполкома Организации освобождения Палестины.

Единая арабская позиция, которая не допускает каких-либо колебаний или двусмысленности, будет доведена до сведения госсекретаря США на встрече в Аммане. Она сводится к необходимости немедленного прекращения израильских атак, приоритету поступления гуманитарной помощи [жителям сектора Газа], недопущению перемещения палестинцев со своих земель и созданию независимого палестинского государства, — написал Абу Зейд, добавив, что это является решением палестинского вопроса.

О планах Блинкена встретиться с главами МИД арабских стран-союзников стало известно накануне. Газета Times of Israel со ссылкой на арабских дипломатов и американских чиновников сообщила, что Вашингтон намерен привлечь региональных партнеров к поддержке своих стратегий в отношении палестино-израильского конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предложили Израилю «конкретные шаги», которые помогут свести число погибших среди гражданских лиц, проживающих в секторе Газа, к минимуму. По его словам, такой совет могли бы дать только лучшие друзья.