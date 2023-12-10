В Египте проводятся выборы президента Al-Ahram: в Египте проводятся выборы президента

Фото: AP/ТАСС

В Египте проводятся президентские выборы, сообщила газета Al-Ahram. В них участвуют четыре кандидата: действующий лидер страны Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Народно-республиканской партии Хазем Омар, деятель левой оппозиции Фарид Захран и юрист Абдель Санада Ямама.

По данным издания, избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Голосование будет проводиться три дня — до 21:00 12 декабря. В нем смогут принять участие 67 млн граждан Египта.

Ранее сообщалось, что в России выборы президента состоятся 17 марта 2024 года. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что с принятием решения о дате выборов дается старт избирательной кампании. 8 декабря российский лидер Владимир Путин во время общения с Героем ДНР Артемом Жогой заявил о решении участвовать в президентской гонке.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь, указала, что выборы будут проведены в соответствии с ожиданиями граждан России. Она заявила, что впервые в истории России выборы президента будут проходить в токсичной геополитической атмосфере. Однако Памфилова добавила, что избирательная система в стране обладает запасом прочности для должного проведения голосования.