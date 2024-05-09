В Египте потребовали жестко ответить Израилю на атаку в Рафахе Египетское политобъединение требует отменить мирный договор с Израилем

Фото: Abdullah Abu Al-Khair/Keystone Press Agency/Global Look Press

Египетское политическое объединение «Демократическое гражданское общество» потребовало отменить мирный договор с Израилем, сообщает РИА Новости. Такой призыв прозвучал на фоне ввода израильских войск в приграничный город Рафах на юге сектора Газа. Кроме того, политики требуют выслать из страны израильскую дипломатическую миссию и разорвать отношения с Тель-Авивом.

Демократическое гражданское общество» уверено в способности армии и народа Египта защитить свой суверенитет и настаивает на данном этапе на следующих требованиях: считать Кэмп-Дэвидские соглашения и то, что из них вытекает, недействительными после того, как Израиль нарушил их пункты и практически в одностороннем порядке от них отказался, — говорится в заявлении объединения.

В 1979 году Египет и Израиль подписали мирный договор под патронажем США. Процесс получил название Кэмп-Дэвидские соглашения. Благодаря им Египет получил обратно Синайский полуостров, оккупированный Израилем в 1967 году. После заключения мирного договора стороны установили дипломатические отношения.

7 мая армия Израиля приступила к проведению военной операции в восточной части Рафаха. Сообщалось, что пока действия военных носят точечный характер и направлены против террористов.