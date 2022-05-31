В Египте могут заработать карты «Мир» Банковские карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в Египте

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Египта работают с банками над возможностью использования в стране банковских карт российской платежной системы «Мир», сообщил заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид. По его словам, которые приводит «Интерфакс», этот вопрос может быть решен до конца лета. Он подчеркнул, что «страна как никто заинтересована в этом».

Сейчас правительство Египта совместно с банками по просьбе туроператоров прорабатывают возможность подключения к российской платежной системе «Мир». <...> Мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена, — сказал Саид.

Он добавил, что на сегодняшний день россияне, как и другие иностранные туристы, могут расплачиваться картами UNION PAY на всей территории Египта.

28 мая в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха приземлился первый российский чартер после того, как в начале марта было объявлено о приостановке авиасообщения между странами. Отмечается, что рейс общей вместимостью 378 пассажиров при полной загрузке выполнил лайнер А-330 из Шереметьево.