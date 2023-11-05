В Египет из России прибыло 60 тонн гуманитарной помощи для жителей Газы

Фото: МЧС РФ

Два самолета Ил-76 доставили в Египет 60 тонн гуманитарного груза в помощь для населения сектора Газа, передает ТАСС. В состав груза вошли продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены. После разгрузки вещи передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, которое направит его населению Газы.

Эта отправка стала третьей по счету после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее борта МЧС РФ доставили 55 тонн грузов, в состав которых вошли продовольствие, лекарства и перевязочный материал.

Двумя днями ранее Россия отправила для населения сектора Газа 28 тонн гуманитарной помощи. Тогда груз состоял из лекарственных препаратов, гемостатических средств и перевязочных материалов. В середине октября борт МЧС доставил в Египет для сектора газа 27 тонн продуктов питания — муку, рис, макаронные изделия, сахар.

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла в конце октября заявляла, что в стране на фоне обострения конфликта обрушилась система оказания медицинской помощи. Гуманитарная помощь не покрывает потребность в медикаментах для стационарных больных и людей с хроническими заболеваниями. В том числе от недостатка лекарств страдают онкопациенты и диабетики.