В Дубае продлили эпидемиологические ограничения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/73fd41a2-7c19-11eb-a535-96000091f725_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высший комитет по управлению кризисами и стихийными бедствиями Дубая на полтора месяца продлил ограничения, касающиеся работы отелей, торговых объектов и заведений общепита. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ограничения сохранятся до начала Рамадана, который стартует в середине апреля, отмечается в сообщении. Изначально было заявлено, что ограничительные меры будут действовать до 26 февраля.

Таким образом, в Дубае продолжат действовать ограничения на загрузку кинотеатров, развлекательных и спортивных объектов не более 50%. Кроме того, торговые центры, отели, бассейны и частные пляжи в гостиницах не смогут принимать посетителей более 70% от общей вместительности объектов. Заведения общепита должны закрываться к часу ночи, при этом пабы и бары будут закрыты до конца действия ограничений.

Как сообщал NEWS.ru, отменять многие коронавирусные ограничения в России можно будет уже в апреле-мае текущего года. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.