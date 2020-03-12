https://static.news.ru/photo/3df65a3c-6458-11ea-8933-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

В целях борьбы с распространением коронавируса власти Дубая и Абу-Даби приняли решение запретить курение кальяна.

По данным телеканала «Аль-Арабия», в настоящее время на территории ОАЭ зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом, не менее 12 пациентов выздоровели.

Как писал NEWS.ru, накануне Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, в том числе и в России. Всего в мире заразились более 126 тысяч человек, около 4,6 тысяч умерли. В России было подтверждено 28 случаев заражения, из них восемь новых случаев было зарегистрировано 11 марта, все заболевшие — граждане России. Шесть больных — из Москвы, двое — из Московской области. Все они за последние две недели ездили в Италию.