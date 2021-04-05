В Дубае арестовали группу туристок за танец голышом на балконе

https://static.news.ru/photo/52977272-95ef-11eb-9145-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция Дубая арестовала более десяти девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками.

Как заявили в правоохранительных органах Объединённых Арабских Эмиратов, «группу людей, снявшихся в неприличном видео», обвинили в публичном разврате. Такое в стране, которая живёт по законам ислама и нормам шариата, карается крупным денежным штрафом и тюремным сроком до шести месяцев, передаёт The Sun.

Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику эмиратского общества, — сказано в заявлении полиции.

Участниц «голой» фотосессии задержали после того, как вечером 3 апреля в социальных сетях начали распространяться кадры, сделанные очевидцами с соседних балконов. По некоторым данным, фото- и видеосъёмка осуществлялась в неких рекламных целях.

Ранее, как писал NEWS.ru, французская актриса Корина Масьеро во время вручения кинопремии «Сезар» разделась догола в знак протеста против ограничений для сферы культуры, введённых из-за пандемии коронавируса.