В Дубае арестовали группу туристок за танец голышом на балконе

Полиция Дубая арестовала более десяти девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками.
Как заявили в правоохранительных органах Объединённых Арабских Эмиратов, «группу людей, снявшихся в неприличном видео», обвинили в публичном разврате. Такое в стране, которая живёт по законам ислама и нормам шариата, карается крупным денежным штрафом и тюремным сроком до шести месяцев,
Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику эмиратского общества, — сказано в заявлении полиции.
Участниц «голой» фотосессии задержали после того, как вечером 3 апреля в социальных сетях начали распространяться кадры, сделанные очевидцами с соседних балконов. По некоторым данным, фото- и видеосъёмка осуществлялась в неких рекламных целях.
Ранее, как писал NEWS.ru, французская актриса Корина Масьеро во время вручения кинопремии «Сезар» разделась догола в знак протеста против ограничений для сферы культуры, введённых из-за пандемии коронавируса.