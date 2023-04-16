В Дубае 16 человек погибли при пожаре

Фото: Li Zhen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время пожара в одном из многоквартирных домов Дубая погибли 16 человек и еще девять пострадали, сообщает газета Khaleej Times. К настоящему времени пожар потушен, жильцы эвакуированы, а само здание опечатано.

Пожар привел к гибели 16 человек, еще девять пострадали. Предварительное расследование показало, что причиной возгорания стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания, — цитирует издание сообщение гражданской обороны Дубая.

Инцидент произошел в районе Аль-Рас, где располагается старейший в Дубае рынок. Там же проживают большинство его работников и торговцев.

По словам очевидцев, причиной пожара стал неисправный кондиционер в квартире на четвертом этаже дома. Они рассказали, что сначала было заметно только пламя, а спустя некоторое время раздался громкий хлопок, после чего интенсивность горения значительно возросла.

Жильцы первых трех этажей смогли достаточно быстро выбежать на улицу. У жителей четвертого этажа это не получилось из-за сильного задымления коридоров. По этой же причине им не могли помочь охранники здания.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес произошел пожар в центре миграционной службы. При этом погибли 35 человек и еще около 100 пострадали. По данным местных СМИ, пожар могли устроить сами мигранты, которые пытались сбежать после ареста за попытку незаконного попасть на территорию США.