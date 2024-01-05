Момент смертельного ДТП с двумя автобусами в Турции попал на видео В ДТП с автобусом в Турции погибли два человека

Фото: XinHua/Global Look Press

Два человека погибли в результате ДТП на востоке Турции в населенном пункте Каракурт, сообщает местный телеканал NTV. По предварительным данным, еще восемь человек пострадали. Эту информацию подтвердили местные власти.

По данным журналистов, водитель потерял управление, что и стало причиной происшествия. Автобус на полном ходу въехал в другой автобус, зацепив при этом находившийся на дороге грузовик. На трассе наблюдалась гололедица, а участок, на котором произошло ДТП, находился на склоне. Пострадавшие были доставлены в государственную больницу Сарыкамыш.

Ранее ДТП с участием поездов произошло в Индонезии. Часть вагонов одного из составов сошла с рельсов и завалилась на бок. Кроме того, в местах удара поезда получили значительные повреждения. На месте работают экстренные службы. Столкновение поездов произошло на участке Чикаленгка — Хаурпугур на индонезийском острове Ява в 06:03 по местному времени (02:03 мск). В местной полиции уточнили, что в числе жертв машинист поезда, помощник машиниста и стюард. Общее число пассажиров в обоих поездах составило 478 человек.