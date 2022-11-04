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В ЦПВС заявили о готовящемся нападении террористов на авиабазу Хмеймим

Российский генерал Егоров: террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что сирийские террористы намерены напасть на авиабазу Хмеймим. По его словам, к нападению готовы боевики группировок «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России) и «Исламская партия Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает РИА Новости.

[Они] готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении и дронов-камикадзе, — рассказал генерал.

Егоров уточнил, что боевики в мастерских в районе Хербет-эль-Джауз собрали и подготовили к применению большое количество беспилотников, способных действовать на расстоянии до 70 км.

Он добавил, что террорист считают возможным поразить авиационную базу, отвлекая средства российских ПВО большим числом беспилотников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на авиабазу Хмеймим переброшены дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и сверхзвуковые высотные перехватчики МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Они должны были принять участие в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море. Лётчики преодолели расстояние в 1,5 тыс. километров.