В ЦПВС сообщили об отъезде из Сирии амнистированных боевиков ИГ

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщил о том, что имеет информацию об отъезде из государства в страны ЕС, а также Канаду и США бывших боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые на данный момент амнистированы.

В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГ, — говорится в сообщении центра.

По некоторой информации, ранее данные боевики содержались на подконтрольных курдской администрации местах заключения, находящихся на территории Заевфратья.

В ЦПВС подчеркнули, что сейчас данные лица направляются в США, Канаду и страны ЕС, используя поддельные паспорта, где есть проставленные визовые отметки.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что не считает операцию по устранению одного из главарей боевиков в САР успешной, так как террористов подпитывает атмосфера безвластия, которая возникает вокруг зон дислокации США в Сирии. По его мнению, в Сирии американские военные, находящиеся там незаконно, не могут или не хотят навести порядок.