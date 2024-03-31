В ЦПВС сообщили о росте диверсионной активности боевиков в Сирии Попов: незаконные формирования в Сирии стали активнее

Фото: Ammar Safarjalan/Global Look Press

Активность со стороны незаконных вооруженных формирований возросла в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. По его словам, они стали чаще заниматься разведывательно-диверсионной деятельностью.

Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации, — отметил он.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали на территории провинции Алеппо по меньшей мере 25 боевиков в лагере. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить добавил, что уничтоженные были причастны к обстрелам правительственных войск Сирии.

До этого Вадим Кулить заявил, что Воздушно-космические силы России ударили по базе террористов в сирийской провинции Идлиб. Атака по боевикам была произведена в районе населенного пункта Касих. В результате террористы понесли серьезный ущерб в материальных средствах и живой силе.

Кроме того, представитель ЦПВС оповестил, что военные поразили подземные укрытия и пункты управления группировок, причастных к обстрелам правительственных войск в провинциях Латакия и Идлиб. В районе Эт-Танфа было зафиксировано 16 нарушений протоколов деконфликтации истребителями и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами коалиции США.