В центре Бейрута начались столкновения

Массовый антиправительственный митинг, проходящий у здания парламента в Бейруте, перерос в столкновения демонстрантов с полицией.
Сотрудники правоохранительных органов начали применять слезоточивый газ против демонстрантов. Протестующий бросаются камнями в стражей порядка. На место происшествия стягиваются дополнительные силы,
Ранее NEWS.ru писал, что около 400 граждан Азербайджана устроили беспорядки в палаточном городке в Дагестане, недовольные организацией их пропуска на родину. Они покинули территорию временного лагеря и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». В ходе пресечения их действий пострадали девять сотрудников полиции и были повреждены служебные машины. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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