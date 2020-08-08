В центре Бейрута начались столкновения

https://static.news.ru/photo/3a2d9164-d982-11ea-b999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Массовый антиправительственный митинг, проходящий у здания парламента в Бейруте, перерос в столкновения демонстрантов с полицией.

Сотрудники правоохранительных органов начали применять слезоточивый газ против демонстрантов. Протестующий бросаются камнями в стражей порядка. На место происшествия стягиваются дополнительные силы, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что около 400 граждан Азербайджана устроили беспорядки в палаточном городке в Дагестане, недовольные организацией их пропуска на родину. Они покинули территорию временного лагеря и попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ». В ходе пресечения их действий пострадали девять сотрудников полиции и были повреждены служебные машины. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.