В ЦБ Египта высказались о статусе рубля в стране В ЦБ Египта пока не планируют ввести в обращение российский рубль

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В центральном банке Арабской Республики Египет сообщили, что российский рубль в настоящий момент не используется на территории страны, передает ТАСС. Кроме того, регулятору неизвестно о конкретных планах включить его в список валют, используемых в стране.

В настоящий момент в Египте невозможно использовать российский рубль, и нам неизвестно о конкретных планах его введения в оборот, — цитирует агентство сообщение.

Как сообщило агентство, накануне глава комитета по туризму в Палате представителей Египта Нура Али выразила мнение, что включение ЦБ российского рубля в перечень валют, используемых в стране, является стопроцентно верным решением.

Ранее сегодня в пресс-службе одного из туроператоров заявили, что российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте. Предполагается, что это положительно повлияет на турпоток в связи с началом высокого сезона в Египте.В компании уточнили, что для оплаты услуг российскими рублями предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен.