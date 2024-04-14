В ЦАХАЛ рассказали, как Франция помогла в защите Израиля Cursorinfo: ВВС Франции патрулировали небо Израиля во время атаки Ирана

Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военные тесно сотрудничали с США, Великобританией и Францией во время воздушной атаки со стороны Ирана, отметив, что французские самолеты патрулировали небо над Израилем. Он добавил, что у него нет точных сведений о том, сбили ли они какую-либо из ракет, запущенных Ираном.

Мы тесно сотрудничаем с США, Великобританией и Францией, которые действовали сегодня вечером. У Франции очень хорошие технологии, самолеты, радары, и я знаю, что они участвовали в патрулировании воздушного пространства, — сказал Хагари.

Ранее министр обороны израильского государства Йоав Галант сообщил, что Израиль с помощью США и других союзников смог отразить основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена. По его словам, местным жителям следует сохранять повышенную бдительность.

Иран в ночь с 13 на 14 апреля осуществил массированную атаку на Израиль. Как сообщалось, при первом пуске было направлено 70 ракет, при втором — 80. ЦАХАЛ удалось перехватить 99% из них. Отмечалось, что израильские военные настаивают на решительном ответе Тегерану.