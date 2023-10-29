В ЦАХАЛ заявили об ударах по более 450 военным объектам ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по более, чем 450 военным объектам ХАМАС, сообщает пресс-служба ВС страны в своем Telegram-канале. Атакам подверглись командные центры группировки, наблюдательные пункты и места запуска противотанковых ракет.

За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более 450 военным целям, принадлежащим организации ХАМАС в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Вооруженные силы Израиля в течение дня 28 октября продолжали расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа. Согласно приведенным данным, комбинированные подразделения действовали в северной части анклава.

В армии обороны добавили, что израильские танки навели вертолеты ВВС страны на точку сбора активистов ХАМАС в одном из зданий, по которому в результате был нанесен удар. Кроме того, несколько групп радикалов пытались обстреливать солдат противотанковыми ракетами, но были нейтрализованы. Помимо этого, беспилотники ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили сторонников ХАМАС в «заминированной минами-ловушками структуре».

До этого глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил, что ЦАХАЛ начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По словам министра, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.