В ЦАХАЛ заявили о ликвидации одного из командиров спецподразделения ХАМАС ЦАХАЛ: в секторе Газа ликвидирован глава роты спецподразделения ХАМАС аль-Кедра

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

В секторе Газа ликвидирован командир роты спецподразделения ХАМАС «Нухба» Билал аль-Кедра, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. В заявлении подчеркивается, что бойцы подразделения участвовали в атаке на граничащий с Газой кибуц Нирим.

Согласно разведданным Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе [Газа] Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС «Нухба», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что по ряду военных объектов в секторе Газа были нанесены авиаудары. В результате были ликвидированы бойцы ХАМАС и «Исламского джихада».

Ранее израильская армия сообщила, что открыла ответный огонь по территории Сирии. Там, по заявлению представителей вооруженных сил, находится один из источников агрессии. Это произошло после заявления президента Сирии Башара Асада о готовности привлечь Израиль к ответственности за 70 лет угнетения палестинцев. Позднее армия Израиля вывела из строя аэропорт Алеппо.

До этого Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо. Сирийские средства ПВО смогли отразить атаку, но взлетные полосы все равно пострадали. Воздушные гавани приостанавливали работу на несколько дней.