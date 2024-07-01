В ЦАХАЛ заявили о новых прилетах по Израилю из сектора Газа ЦАХАЛ: 20 снарядов было выпущено из сектора Газа по территории Израиля

Фото: IMAGO/Ilia Yefimovich/Global Look Press

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20 снарядов было выпущено по израильской территории из района города Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. По данным ЦАХАЛ, часть из них была перехвачена.

После сирен, прозвучавших в населенных пунктах близ границы с сектором Газа, был зафиксирован запуск около 20 снарядов из района Хан-Юниса (город в южной части сектора Газа. — NEWS.ru) [по Израилю]. Часть снарядов была перехвачена, некоторые упали на юге Израиля, — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что сообщений о пострадавших не поступало. По данным армейской пресс-службы, артиллерия начала наносить ответные удары по местам, откуда били по Израилю.

Ранее сообщалось, что истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. В ЦАХАЛ отметили, что артиллерия одновременно поразила окрестности Эн-Накуры и район Вади-Хамуль.

До этого газета Financial Times со ссылкой на спутниковые данные сообщила, что почти ежедневные обстрелы объектов движения «Хезболла» со стороны Израиля, в том числе запрещенными международным правом боеприпасами с белым фосфором, сделали непригодной для проживания пятикилометровую зону на ливано-израильской границе. По ее данным, основные разрушения пришлись на зону к северу от определенной ООН границы между двумя государствами.