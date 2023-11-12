В ЦАХАЛ сообщили о захвате более двух десятков активистов ХАМАС ЦАХАЛ: в Газе задержаны более 20 активистов ХАМАС, их допрашивают

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Израильские военные сообщили о задержании на территории сектора Газа более 20 сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС. По данным армейской пресс-службы, задержанных отправили на территорию Израиля для проведения допросов.

В ходе совместного мероприятия под руководством Службы общей безопасности и Управления военной разведки было задержано более 20 человек из числа террористов ХАМАС, они доставлены из центра сектора Газа в Израиль для допроса, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что Израиль начал переговоры с представителями ХАМАС об освобождении удерживаемых гражданских лиц. Конфликтующие стороны обсуждали вариант, что сначала выпустят порядка 10–20 человек, а затем ХАМАС освободит еще 100 заложников, если армия Израиля выполнит все условия.

При этом власти Египта сообщили правительству Израиля, что движение ХАМАС в ближайшие дни планирует освободить заложников, которые были захвачены при нападении на еврейское государство. По информации СМИ, Тель-Авив отказался от любого прекращения огня в секторе Газа или поставок топлива, пока палестинская группировка не выпустит первую группу пленников.