В ЦАХАЛ сообщили о попытке ХАМАС обстрелять самолет ракетами

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Группа бойцов ХАМАС пыталась обстрелять самолет ракетами, однако они были нейтрализованы ударами по Газе, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. Наряду с этим был ликвидирован один из организаторов военно-морских операций ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Оде, который участвовал в убийстве израильских мирных жителей на юге страны.

Террористический отряд, принадлежащий воздушным подразделениям ХАМАС, был нейтрализован в результате целенаправленного удара по городу Газа после попытки обстрелять ракетами самолет, — говорится в сообщении.

Ранее «Бригады Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили об обстреле Тель-Авива. Удары они назвали ответной мерой на действия Армии обороны Израиля по отношению к населению лагеря беженцев Нур-Шамс на Западном берегу.

До этого Минздрав Палестины сообщал, что не менее пяти палестинцев погибли 19 октября в результате нападения ЦАХАЛ в лагере Нур-Шамс. МВД Палестины заявляло, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате обстрела Израилем лагеря палестинских беженцев Джабалия на севере сектора Газа. По данным ведомства, в результате обстрела нескольких домов в окрестностях мечети Анвара Азиза десятки человек получили ранения различной степени тяжести.