В ЦАХАЛ разработали план эвакуации жителей Газы Армия Израиля представила кабмину план эвакуации жителей из зон боев в Газе

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

План эвакуации населения из зон боевых действий в секторе Газа представила военно-политическому кабинету страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Также военные проинформировали о своих дальнейших действиях в регионе.

На заседании военно-политического кабинета ЦАХАЛ представил план эвакуации населения из зон боевых действий в Газе и дальнейшие оперативные планы, — говорится в заявлении.

Кроме того, военно-политический кабинет Израиля утвердил план поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа. По данным канцелярии премьер-министра, он «исключает хищения» со стороны радикалов.

Ранее министр обороны страны Йоав Галант заявил, что Израиль намерен наращивать интенсивность ударов по шиитскому движению «Хезболла» в Ливане независимо от возможной сделки с ХАМАС. По его словам, целью операции является оттеснить движение «туда, где оно должно быть». В пресс-службе Минобороны также добавили, что военная активность «Хезболлы» к югу от реки Литани в Ливане является прямым нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

До этого стало известно, что в катарской Дохе стартовали переговоры по сектору Газа, в которых принимают участие делегации от Израиля и движения ХАМАС. Главными вопросами диалога являются перемирие и обмен пленных, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.