Нетаньяху рассказал, что Израиль планирует сделать с ХАМАС ЦАХАЛ: Израиль планирует полностью уничтожить потенциал ХАМАС

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Израиль не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, передает пресс-служба политика. Министр подчеркнул, что его страна подверглась нападению «гнусных и жестоких убийц».

Вечером 16.10.2023 состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр разъяснил, что Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС, — отметили в пресс-службе.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. Главной темой беседы стало обострение палестино-израильского конфликта. Российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян и осудил любые действия, жертвами которых становятся мирные жители. Он также подтвердил готовность Москвы продолжить работу по урегулированию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

16 октября Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, лидером Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и его палестинским коллегой Махмудом Аббасом. В ходе переговоров глава государства сказал, что причиной конфликта между Палестиной и Израилем стал застой в процессе урегулирования отношений.