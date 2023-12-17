В ЦАХАЛ признали ответственность за гибель заложников Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель троих заложников

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, в результате которого по ошибке были убиты трое заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС, передает ТАСС. Он добавил, что солдаты и командиры ЦАХАЛ больше всего хотят спасения заложников и «глубоко сочувствуют и скорбят вместе с семьями погибших».

ЦАХАЛ и я, как ее командир, несем ответственность за то, что произошло, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, — заявил Халеви.

Израильтянка Чэн Гольдштейн-Алмог, освобожденная из плена ХАМАС, рассказывала, как часами говорила с бойцами движения. Один из них извинился за нападение, некоторые плакали и делились страхом за свои семьи. Женщина с детьми провела в заключении семь недель, члены группировки убили ее мужа и старшую дочь 7 октября.

Охранники учили ее сына арабскому языку, главный иногда приглашал семью помочь с готовкой на кухне. Порой они признавали, что прекращения огня не будет. Израильтянка рассказала, что ее с детьми держали в квартирах, мечети, туннелях и супермаркете. Из-за обстрелов Газы каждое перемещение было ужасающим.