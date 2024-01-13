В Британии рассказали о неочевидной услуге Израилю ударами по хуситам The Guardian: удары в Йемене перечеркнули миротворческую риторику по Газе

Фото: U.S. Navy/David Flewellyn

Военная операция против йеменский хуситов ставит крест на инициативе, направленной на прекращение боевых действий в Газе, фактически развязывая руки Израилю, сообщает The Guardian. Как пишет британское издание, хотя соответствующие призывы звучали и на Западе, действия Вашингтона и Лондона идут вразрез с миротворческими высказываниями политиков.

Байден стал четвертым подряд президентом США, отдавшим приказ о нанесении военных ударов по Йемену, продолжая два десятилетия провальной политики США и Запада, сосредоточенной на бомбардировках, контртеррористических операциях и поддержке диктатора в беднейшей стране Ближнего Востока, — сказано в публикации.

По мнению авторов, предпринимаемые американцами меры показывают, что США идут по пути собственных ошибок прошлого. Тем временем конфликт в Газе уже привел к гибели более 23 тысяч палестинцев.

Неизменная поддержка Вашингтона и поставки оружия Израилю на миллиарды долларов напрягают другие альянсы США в регионе. Примечательно, что два ближайших союзника США в арабском мире, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, сопротивлялись присоединению к международной военно-морской коалиции, созданной администрацией Байдена, — отметили в издании.

Как утверждают авторы, саудовские лидеры стремятся сохранить шаткое перемирие с хуситами, они знают о широкой поддержке палестинцев и гневе по поводу действий Израиля в арабском мире.

Ранее уже сообщалось, что американские и британские военные нанесли серию ударов по объектам йеменских хуситов. Как заявлял командующий ВВС США Алекс Гриневич, удалось поразить более 60 целей, среди них командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты. Огонь вел экипаж атомной подлодки USS Florida с применением крылатых ракет Tomahawk.